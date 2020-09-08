По севу озимых в Украине ударила засуха

Ситуация уже улучшилась, но некоторые регионы страны побили антирекорд по количеству осадков

К концу августа в Украине около 50% площадей, предназначенных под озимые урожая 2021 года, были охвачены засухой. Об этом сообщили аналитики "АПК-Информ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"В августе в большинстве областей юго-восточной части страны и местами в центральных областях продолжалась воздушно-почвенная засуха. Продолжительность периода без эффективных дождей за два месяца (июль-август) достигла 45-55 дней. Это привело к ухудшению состояния и преждевременному завершению вегетации поздних культур, в частности кукурузы и подсолнечника", - объяснили в Укргидрометцентре.

Уточняется, что суммарное количество осадков за июль-август в большинстве этих регионов составило лишь 40-50% нормы для этого периода. А в отдельных районах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Киевской, Винницкой областей оно оказалось исторически минимальным – 15-22% нормы. При этом температура воздуха в среднем на 2-3°С превышала норму.

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Однако осадки, выпавшие в третьей декаде августа в западных, северных и северо-восточных областях Украины, прекратили длительный бездождевой период.

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"Благодаря этому смягчились условия завершения вегетации поздних сельскохозяйственных культур, верхние слои почвы пополнились влагой, что создало удовлетворительные условия для подготовки почвы к севу озимых зерновых культур урожая 2021 года и способствовало образованию всходов и развитию озимого рапса, посеянного во второй половине августа, или началу сева этой культуры", – добавили агрометеорологи.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль уже заявил, что из-за засухи в 2020 году урожай зерновых ожидается на 7 млн тонн меньше прошлогоднего.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, действительно ли Украине угрожает нехватка воды из-за засухи, и как это можно исправить.

При этом Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн, или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн, или 3,7% мирового уровня.

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