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По многочисленным просьбам: платежки за газ и распределение могут снова объединить

22 февраля, 23:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Витренко выступает за единые тарифы на доставку в разных регионах

Правительство работает над тем, чтобы вернуться к единой платежке за газ и его распределение, которую граждане Украины получали до 2020 года.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в Facebook.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей – это переход на одну платежку за газ и распределение", – отметил он.

Витренко добавил, что тариф на распределение не должен быть в одних регионах выше, чем в других.

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 24 декабря 2019 года изменила порядок оплаты доставки газа и с 1 января 2020-го платежки за газ и его доставку приходится оплачивать отдельно – поставщику газа и газораспределительной компании.

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Напомним, после того как Украина перешла к конкурентному рынку голубого топлива – потребители могут выбирать себе поставщиков газа.

Мы также писали, в каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналку.

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