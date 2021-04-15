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Плохо и очень глупо. Как Арахамия потерял на биткоинах 700 млн гривен (видео)

15 апреля, 18:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кодовое слово содержалось на диске, однако секретный раздел по ошибке стерли напрочь

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия потерял более 700 млн грн, когда по ошибке лишился информации о доступе к 400 биткоинам.

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Об этом сам нардеп рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, это произошло давно, еще при старом и "совсем плохом" курсе криптовалюты.

"В то время система безопасности биткоина – это было одно кодовое слово, которое нужно было знать. Я на диске стер зашифрованный раздел. Сейчас это страшная сумма, кажется. Я даже не хочу об этом думать, потому что выглядит очень плохо и очень глупо", – рассказал "слуга".

При этом нардеп добавил, что по ночам не думает о потерянных деньгах.

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Напомним, последние несколько месяцев биткоин бьет рекорд за рекордом , и 15 апреля в 14:30 по Киеву он стоил 62 862,70 долларов (13 апреля он стоил еще больше – 63 588 долларов). Если перевести 400 биткоинов в украинскую валюту, то получится чуть более 702 млн грн.

Также напомним, украинские чиновники во время кампании декларирования доходов отчитались о владении 46 351 биткоином. По состоянию на 7 апреля это было около 2,7 млрд долларов, или почти 75 млрд гривен. Собственникам криптовалюты назвались 652 человека. Для сравнения: пять лет назад криптовалюте доверяли всего 25 госслужащих.

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декларирование биткоин декларация о доходах Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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