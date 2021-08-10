Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Планы Минэнерго остановить ремонты сетей для снижения тарифа разрушат энергосистему, – ассоциация

Ирина Ненько Ирина Ненько Редактор
10 августа, 16:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
70% линий электропередачи в Украине находятся в аварийном состоянии
/ Фото: Pierre Jarry / unsplash

Намерение правительства снизить тарифы на электроэнергию на 24 коп./кВт·ч путем сокращения расходов на ремонты линий электропередачи будет иметь катастрофические последствия для работы энергетической системы.

Реклама

Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Умные электросети Украины" Александр Баранюк в эфире "Україна 24", информирует "РБК-Украина".

"Кабмин не может принять решение (снизить тарифы на электроэнергию, – ред.), поскольку оно несет угрозу надежности и качеству работы украинской энергосистемы", – заявил Баранюк.

Он отметил, что последствия будут очень серьезными перед отопительным сезоном, правительству необходимо воздержаться от необдуманных шагов.

"Все это в итоге ставит под угрозу интеграцию Украины в Европейскую энергосистему, поскольку одним из ключевых условий ее – это обособление деятельности, связанной с системой передачи и распределения от деятельности по производству и торговле", – добавил Баранюк.

Реклама

Напомним, Министерство энергетики предложило уменьшить тарифы для населения на 24 коп./кВт·ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.

Уменьшить тарифы предлагается путем резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·ч при рыночной цене свыше 4 грн/кВт·ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы. За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт·ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

Реклама

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
ТОП статей "Деньги"
Деньги
Прямая трансляция
курс валют
курс биткоина
пенсии
Коммуналка
Недвижимость
Финансы
Транспорт
Бизнес

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять