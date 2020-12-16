Петрашко защищает не экономику, а монополии, и должен быть немедленно уволен, – Ляшко

Политик напомнил, что министерство экономразвития не предложило предпринимателям никакой инициативы для поддержки

Вместо поддержки предпринимателей, обеспечивающих движение экономики, министр экономразвития Игорь Петрашко защищает монополии. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

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"Петрашко считает, что его главная задача на посту министра экономики – это монополии защищать, в том числе табачную", – сказал Ляшко.

Причем это происходит именно в то время, когда миллионы украинцев остались без работы из-за коронакризиса, отметил политик и напомнил, что министерство экономразвития не предложило предпринимателям никакой инициативы для поддержки.

"Где новые рабочие места, где новая экономическая политика, где вообще уменьшение количества безработных? Ничего нет. Они только монополии защищают... Он (министр Игорь Петрашко – ред.) вышел из одного бизнеса, и он до сих пор, очевидно, работает на этот бизнес", - отметил Ляшко.

По его мнению, министр Игорь Петрашко должен понести ответственность за провал экономической политики и значительный рост безработицы в стране, и должен быть уволен с должности.

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"Я думаю, что парламент должен безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении министра экономики. Там должен прийти человек, который защищает не собственные интересы, не монополии", - подытожил Ляшко.

Ранее народный депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко заявил, что за 8 месяцев министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что программа Минэкономики по кредитованию бизнеса провалилась из-за высоких ставок и непрозрачных условий. Он обратил внимание, что кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса.

В свою очередь директор трикотажной фабрики Виталий Мякинин заявил, что в его окружении ни один предприниматель не получил доступный кредит от Минэкономики: банки выдвигают к заемщикам очень много серьезных условий, а процедура рассмотрения заявлений затянута, что делает получение кредита практически нереальным.

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