Первый в Украине автобан построят в следующем году. Где появится

В Украине уже существует законодательная база, позволяющая реализовывать такие проекты

Власти планируют строительство пяти автобанов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине построят пять автобанов в которых заинтересованы инвесторы. Первый из них начнут строить в следующем году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

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"За 30 лет не было построено ни одного автобана в наибольшей по территории стране Европы. Мы начали эту работу. В следующем году, убежден, мы будем строить первый автобан от Краковца во Львов и Ровно. Проведены все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты" , – заметил Шмыгаль.

По его словам, в Украине уже есть законодательная база, позволяющая реализовывать такие проекты.

"У нас уже есть 5 следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы", – отметил премьер.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы на 2021 год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы – 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения – 177 объектов.

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