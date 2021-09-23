Пересчет пенсий в Украине и переговоры с МВФ – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости среды, 22 сентября

Пенсии украинцам повысят, а пока миссия МВФ начала работу в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда, в то же время в проект бюджета на 2022 год заложено два пересмотра минимальных пенсий.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости среды, 22 сентября.

Украинцам пересчитают пенсии

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С 1 июля пенсионеры могут получать минимальный размер пенсии в размере 2027 грн, а с 1 декабря – 2589 грн.

Кому повысят пенсии:

тем, кто получает пенсию по возрасту;

по инвалидности;

по случаю потери кормильца;

по выслуге лет.

При наличии страхового стажа 20-25 лет пенсионерам старше 70 лет повысят пенсии на 300 грн.

Миссия МВФ начала работу в Украине

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С главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар встретился министр финансов Украины Сергей Марченко.

Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.

В Минфине также уточнили, что Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель.

В Украине подскочила смертность

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В Украине за январь-июль 2021 года умерло 395 892 человека.

Количество умерших и причины их смерти:

болезни системы кровообращения – 248 023;

ишемическая болезнь сердца – 172 932;

цереброваскулярные болезни – 48 008;

новообразования – 43 159;

COVID-19, вирус идентифицирован – 35 699;

COVID-19, вирус не идентифицирован – 574;

внешние причины смерти – 16 328;

болезни органов пищеварения – 14 114;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях и не классифицированные в других рубриках – 13 358;

болезни органов дыхания – 12 898;

грипп и пневмония – 9951.

В США призвали РФ увеличить транзит газа через Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для увеличения транзита РФ газа через территорию Украины европейские страны должны увеличить его закупки.

По мнению политика, Россия выполняет свои обязательства на 100% и даже больше перед потребителями из ЕС.

"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", – добавил Песков.

Доллар резко подешевел

Цена одного доллара США 22 сентября составила 26,67 грн.

В то же время один евро – 31,29 грн.

После того, как курс доллара сохранял стабильность, Нацбанк установил официальный курс на следующий банковский день ниже на четыре копейки, а евро – на семь копеек.

Что происходило с курсом: