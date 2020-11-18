Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

Фонд социального страхования Украины назначил пожизненные ежемесячные выплаты шести медикам, которые переболели COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Так, фонд назначил ежемесячные страховые выплаты четырем медработникам, которые имеют установленную группу инвалидности:
- врачу-анестезиологу из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;
- врачу-кардиологу из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;
- врачу общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;
- заведующему приемного отделения – врачу-хирургу из Киева, которому установлена III группа инвалидности.
Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 245 гривен.
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Также фонд назначил ежемесячные страховые выплаты двум медикам, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:
- старшему фельдшеру – лаборанту клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
- врачу-терапевту из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
Общая сумма ежемесячных страховых выплат для этих двух работников составит 2323 гривни.
Как отмечается, размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.
Ранее сообщалось, что семьям погибших от COVID-19 медиков не выплачивают обещанные компенсации.
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