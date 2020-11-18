Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально

Фонд социального страхования Украины назначил пожизненные ежемесячные выплаты шести медикам, которые переболели COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, фонд назначил ежемесячные страховые выплаты четырем медработникам, которые имеют установленную группу инвалидности:

врачу-анестезиологу из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врачу-кардиологу из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врачу общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;

заведующему приемного отделения – врачу-хирургу из Киева, которому установлена ​​III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 245 гривен.

Читайте также: Страхование от COVID-19 по-украински: кому это будет выгодно

В тренде Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

Реклама

Также фонд назначил ежемесячные страховые выплаты двум медикам, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:

старшему фельдшеру – лаборанту клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

врачу-терапевту из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

Общая сумма ежемесячных страховых выплат для этих двух работников составит 2323 гривни.

Как отмечается, размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

Ранее сообщалось, что семьям погибших от COVID-19 медиков не выплачивают обещанные компенсации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама