Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

18 ноября, 17:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально

Фонд социального страхования Украины назначил пожизненные ежемесячные выплаты шести медикам, которые переболели COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, фонд назначил ежемесячные страховые выплаты четырем медработникам, которые имеют установленную группу инвалидности:

  • врачу-анестезиологу из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;
  • врачу-кардиологу из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;
  • врачу общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;
  • заведующему приемного отделения – врачу-хирургу из Киева, которому установлена ​​III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 245 гривен.

Читайте также: Страхование от COVID-19 по-украински: кому это будет выгодно

В тренде
Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты
Реклама

Также фонд назначил ежемесячные страховые выплаты двум медикам, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:

  • старшему фельдшеру – лаборанту клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
  • врачу-терапевту из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

Общая сумма ежемесячных страховых выплат для этих двух работников составит 2323 гривни.

Как отмечается, размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

Ранее сообщалось, что семьям погибших от COVID-19 медиков не выплачивают обещанные компенсации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты медики врачи Фонд социального страхования
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составами
Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составамиЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правила
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правилаЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять