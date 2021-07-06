Пенсия по потере кормильца выросла с июля: сколько теперь платят детям

Размер выплаты рассчитывается, исходя из прожиточного минимума. Формула различается в зависимости от количества детей

Пенсия по потере кормильца для одного ребенка равна минимальной пенсии / Фото: НБУ, freepik.com

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. Среди прочего выросли пенсии в связи с потерей кормильца, пишет сайт "Сегодня".

Для одного ребенка размер такой пенсии составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть равен размеру минимальной пенсии. Прожиточный минимум, а значит и эта пенсия, с 1 июля выросли на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

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Для двух детей пенсия составляет 120% прожиточного минимума. Значит, вместо 3538 грн теперь выплачивают 3708 грн – на 170 грн больше.

На трех и более детей пенсия составляет 150% минимума, то есть теперь – 2781 грн (было 2653,5 грн).

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. При этом детям выплата назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Напомним, введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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