Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?

Пенсия в ходе индексации, которая началась с 1 марта, повысится на 11% не у всех, а только у тех, кто:
- отработал 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины);
- получал среднюю зарплату, совпавшую со средней зарплатой по стране;
- не имеет никаких дополнительных заслуг.
У остальных пенсионеров повышение будет меньше, так как им не проиндексируют доплаты и надбавки, например за сверхнормативный стаж и другие заслуги, пишет сайт "Сегодня".
Как рассчитать свою надбавку к пенсии?
Нужно от выплаты на руки вычесть надбавку за сверхнормативный стаж и другие заслуги, знать свой трудовой стаж и индивидуальный коэффициент.
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Все эти данные есть в личном кабинете пенсионера на сайте Пенсионного фонда. Чтобы войти в кабинет, нужно иметь цифровую подпись. Ее можно получить бесплатно, например, в банке.
Но проще всего позвонить на горячую линию ПФУ (0 800 50 37 53, звонки бесплатные), назвать себя (ФИО) и свой индивидуальный налоговый номер (ИНН). Специалисты тут же рассчитают вам сумму надбавки и новую пенсию и разъяснят все нюансы.
Подробнее о повышении пенсий читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит.
А о том, какие еще надбавки к пенсиям будут в 2021 году, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа
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