Пенсия 100 тыс. в месяц? Преимущества и риски негосударственных пенсионных фондов

Многие украинцы видят в негосударственных пенсионных фондах возможность для безбедной старости, однако риски тоже немалые

Более миллиона украинцев уже откладывают деньги на старость и выбрали для этого негосударственные фонды. Ведь, как прогнозируют эксперты, уже через 8 лет украинец будет получать на заслуженном отдыхе лишь пятую часть среднего дохода.

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Сколько лет и какую сумму ежемесячно нужно откладывать, чтобы пенсия составляла десятки тысяч гривен, выяснила журналист новостей "Сегодня" Валерия Забирко.

Киевлянин Дмитрий Крамаренко – один из тех, кто решили экономить на старость самостоятельно и уже 13 лет платит взносы в негосударственный пенсионный фонд, даже в два сразу. Выбор делал на основе собственных критериев.

"Чтоб фонд был многочисленный, участников было много и чтобы показатели фонда были хорошие. Если фонд превышает на 2-3% инфляцию, то это хороший показатель", – поделился Дмитрий.

Ежемесячно он добавляет деньги на свой счет, а фонд инвестирует их по своему усмотрению, например, в государственные облигации или депозиты, тем самым приумножая вложения.

Видео: Сегодня

Какую пенсию можна получать

Финансовые аналитики говорят, чем раньше начать, тем больше будет сумма будущих выплат.

"Если я в 30 лет начал откладывать и пусть это 2800 гривен в месяц я откладываю. Так в 60 лет я вложу где-то миллион гривен. Немножко больше миллиона. И потом я могу еще 30 лет получать эту пенсию, проценты накопленные плюс само тело. И все выплаты за следующие 30 лет будут 40 млн гривен. То есть вложил миллион – забрал назад 40 млн до 90 лет. А это, фактически, 112 000 гривен в месяц", – утверждает финансовый эксперт Любомир Остапив

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В национальных негосударственных пенсионных фондах уже более миллиона вкладчиков. Это каждый 10-й официально трудоустроенный украинец.

"Я думаю, что лет через 5-7 не менее 30% переведут свои активы в негосударственные пенсионные фонды. Возможно, даже больше", – убежден Юрий Бурков, директор организации "Администратор пенсионного фонда "Центр персонифицированного учета".

Осторожно – риски

Отложенное никуда не денется, потому что система защищена законом. Эти средства можно унаследовать. Но, конечно, есть риск. И немалый – обесценивание гривны. Ведь 100 тыс. гривен сегодня и через 30 лет – это очень разные суммы.

В этом году накопительную пенсионную систему планируют вывести на общегосударственный уровень. Она не будет отменять привычную солидарную систему. Это будут дополнительные выплаты.

"Это для того, чтобы сбалансировать и дать людям инструмент для достойной жизни на пенсии. Чтобы они знали, что вот такая у них будет пенсия, когда они будут сами заинтересованы, когда они будут иметь свой собственный счет, когда они будут заинтересованы в белой зарплате, уплате взносов", – говорит министр соцполитики Марина Лазебная.

Однако пока законопроект отправили на доработку. Обновленный документ внесут в парламент на следующей пленарной неделе.

Напомним, в Украине почти 2 млн человек получают пенсии менее 2 тысяч гривен, а еще в начале 2020 года таких пенсионеров насчитывалось 4,2 млн.