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Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – Кабмин

7 июля 2021 14:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В правительстве уверены, что новые правила позволят выбирать надежные финансовые учреждения для хранения денег украинцев

Накопительные пенсии стали чуть ближе

Накопительные пенсии стали чуть ближе / Фото: Сегодня

Кабинет министров продолжил подготовку к внедрению в Украине накопительной пенсионной системы. Решено, что лицензии пенсионным фондам для работы в новой системе будет выдавать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства 7 июля.

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"Это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям", - объяснил Шмыгаль.

Напомним, украинцам снова обещают вскоре ввести систему обязательных накопительных пенсий. В Раду подан новый законопроект (№2683-3). Он мало чем отличается от предыдущих инициатив, но предлагает компромиссный вариант: на рынке будут работать и государственный накопительный пенсионный фонд, и частные – но не все, а только "авторизованные".

В целом документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

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Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

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А о том, как проходило повышений пенсий с 1 июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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