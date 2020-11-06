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Пенсионная реформа ускоряется: когда украинцев обяжут откладывать на старость

6 ноября, 12:51

Ксения Капустинская , Александра Романюк

В Минсоцполитики планируют создавать новую систему на базе уже существующей

Министерство социальной политики предлагает ускорить запуск накопительной пенсионной системы и начать взимать платежи с украинцев не с 2023, а с 2022 года. Это станет возможным, если законопроект о накопительных пенсиях – № 2683 примут до конца 2020-го года. Тогда взносы на личный пенсионный счет начнут брать с 1 января 2022 года.

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Впрочем, пока что в законопроекте предусмотрено, что он вступит в силу с 2021 года, а пенсионные отчисления начнут взиматься с 2023 года. Кроме того, документ уже почти год пролежал в парламенте, так что законодательную базу теперь вряд ли успеют подготовить к 2021 году, пишет сайт "Сегодня".

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На этапе обсуждения законопроекта наибольшие возражения вызывала идея создания Пенсионного казначейства. Эксперты опасаются, что это приведет к монополизации системы и создаст высокие коррупционные риски. А кроме того, потребует много денег из бюджета для создания нового юрлица с нуля.

По мнению многих, внедрять обязательное пенсионное накопление вполне можно на базе существующей пенсионной инфраструктуры. С этим соглашаются и в Минсоцполитики. Такое решение ускорит запуск системы и позволит избежать лишних расходов, считают в министерстве.

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Подробнее о грядущих изменениях читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил Кабмин".

  • Сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

А о том, как самостоятельно накопить на достойную пенсию, пока новая система не заработала, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии пенсионная реформа взносы законопроект накопительная система

Источник: Сегодня

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