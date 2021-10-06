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Идентификация через "Дію" для пенсионеров заработает до конца года: кто может воспользоваться

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 14:40
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Пенсионеры из ОРДЛО смогут проходить идентификацию онлайн: как это сделать
Для получателей пенсий и пособий будет доступна идентификация через "Дію"
Для получателей пенсий и пособий будет доступна идентификация через "Дію" / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины приравнял авторизацию через функцию "Дія.Підпис" к физической идентификации получателей пенсий и пособий.

Соответствующее постановление было принято 22 сентября, говорится на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

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Согласно тексту постановления №999, авторизоваться можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда при помощи функции "Дія.Підпис" в приложении "Дія".

Для этого нужно загрузить приложение "Дія", зарегистрироваться и создать "Дія.Підпис".

Инструкцию, как это сделать можно найти на самом портале. После этого нужно подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID, а также придумать пятизначный код.

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В конце завершить процедуру нужно на портале Пенсионного фонда.

Отмечается, что функция будет доступна и для пенсионеров с временно оккупированных территорий. Соответствующие возможности появятся до конца года.

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Ранее мы писали, что в "Дії" скоро появится услуга, которая будет сообщать о том, что вашу кредитную историю проверяет какой-то банк.

Денис Шмыгаль также анонсировал, что в "Дії" можно будет подать документы на регистрацию брака.

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