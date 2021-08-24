Пенсии вырастут, но не для всех – кого ждет повышение выплат осенью-2021

Массовое повышение пенсионных выплат в Украине состоится уже в начале зимы

В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня

Украинцев осенью 2021 года ждет повышение пенсий с 1 октября. Выплаты вырастут далеко не у всех. Повышение получат только пенсионеры возрастом от 75 до 85 лет. Им начнут доплачивать по 400 гривен в месяц.

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Об этом свидетельствует график повышения пенсий, утвержденный Пенсионный фондом Украины.

Кроме того, минимальный размер пенсии для пенсионеров старше 75 лет, у которых достаточно стажа (35 лет у мужчин, 30 – у женщин), будет установлен на уровне 2500 гривен. Соответственно, тем, чья пенсия ниже, будут доплачивать недостающую сумму.

Другие доплаты за возраст

Адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.

Министерство социальной политики также расписало правила введения ежемесячной доплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года ввести их индексацию.

Получение пенсий с 1 сентября

С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");

через учреждения банков.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Кроме того, изменить способ получения можно в любой момент – для этого потребуется подать заявление.

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Напомним, более масштабное повышение пенсий запланиновано на 1 декабря. В этот день состоится:

рост минимальной пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты (до 6500 гривен); минимальная пенсия будет составлять 2500 гривен;

рост минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума; по той же причине вырастут доплаты за сверхнормативный стаж.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза: