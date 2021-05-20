Пенсии в Украине пересчитают по двум программам: кого ждет повышение

Некоторые украинцы не подпали под действие индексации пенсионных выплат с 1 марта, заметила министр соцполитики Лазебная

/ Фото: Сегодня

Украинцам в июле 2021 года пересчитают пенсии. Речь идет о двух программах:

повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума (сумма рассчитывается индивидуально);

(сумма рассчитывается индивидуально); введение постоянной доплаты тем, на кого не распространяется индексация (100 гривен в месяц).

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Есть около полумиллиона людей, которые не подпадают под индексацию. Это те, чьи пенсии назначены в 2019-2020 годах... Этим пенсионерам будет предоставлена ​​ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа", - сказала Лазебная.

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Кроме того, с 1 октября введут доплаты пенсионерам старше 75 лет – они будут получать дополнительно по 400 гривен в месяц.

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Ранее сайт "Сегодня" подсчитал, что после пересчета пенсий в марте средний украинский пенсионер стал богаче на 185 гривен. По закону перерасчет пенсий неработающим пенсионерам и лицам с инвалидностью проводится ежегодно с 1 марта. В этом году их повысили в среднем на 11%.

Напомним, с сентября "Укрпочта" больше не будет носить пенсии на дом. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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