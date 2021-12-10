Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на прибавку в 2022 году

65-летним украинцам при полном стаже перед новым годом поднимут пенсию

В 2022 году украинцам шесть раз пересчитают пенсии, это произойдет не одновременно и не для всех. Однако пенсионеры уже на себе ощущают повышение.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", теперь для выхода на заслуженный отдых потребуется больше страхового стажа, чем сейчас.

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Что с пенсиями?

"Я уже давно на пенсии, на минималке работала и я знаю, что мне ничего не повысят и в данный момент таким как мне еще не поднимают. Еще необходимо до 65 дожить", – рассказывает "Сегодня" украинская пенсионерка.

65-летним украинцам при полном стаже перед новым годом поднимут пенсию, а дальше им будут платить не менее 2600 гривен.

Кроме того, в декабре уже подняли пенсии на 80 гривен тем, кто получает минималку и на 800 гривен тем, у кого максимальная.

Также пенсию в декабре подняли на 80 грн получающим минималку и на 800 тем, у кого максимальная выплата.

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Доплатили за стаж сверх нормы и людям от 75 до 80 лет – расчеты у каждого получились свои.

"Да, мне уже подняли. Очень довольна, богатая стала... Даже на полбуханки хлеба не хватает. У меня там три с чем-то, и то спасибо потому, что мне за 80" , – рассказывает пенсионерка Надежда.

Отметим, в данный момент в Украине размер пенсии зависит от того, сколько человек получал и от средней зарплаты в стране. Однако, если человек официально получал меньше средней зарплаты – то ему причитается минимальная пенсия.

Также выплаты зависят от возрастающего ежегодно страхового стажа:

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2021 год – 28 лет;

2022 год – 29 лет;

2028 год – 35 лет.

Украинцам тяжело оформить пенсии

По словам экспертов, чем дальше, тем труднее украинцам оформить пенсию.

"В следующем году если у человека не будет 29 лет стажа, он не сможет выйти даже в 60", – говорит пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Правда, стаж можно купить: Или самостоятельно ежегодно платить страховой взнос. – по меньшей мере – 1430 грн. в месяц. Или приобрести его – так сказать задним числом. Что обойдется вдвое дороже.

"Если один год стажа – в данный момент около 17 тысяч, а в данном случае применяем коэффициент 2. 34 тысяч гривен будет стоить купить себе недостаток стажа", – говорит Коробкин.

Тех, кто уже на пенсии, в течение следующего года в общей сложности ждет шесть перерасчетов. В январе выплаты будут пересмотрены участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а в марте будет ежегодная индексация – для всех. Впрочем, на сколько именно повысят – пока не подсчитали.

"Учитывается показатель средней платы за 2021 год для того, чтобы определить коэффициент будет по той же индексации. Также необходимо иметь показатели по зарплате за октябрь и декабрь месяц. Только после этого можно будет говорить ориентировочно о размерах пенсий, которые будут", – объясняет директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

В апреле пенсии планируют пересчитать также работающим пенсионерам – тоже пока неизвестно на сколько, а в июле вырастет прожиточный минимум, а с ним и минимальная пенсия – до 2093 гривен. А вот средняя, прогнозируют в правительстве, в 2022 году составит 4 533 грн.

Кто может рассчитывать на прибавку?

Вышедший на заслуженный отдых судья может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн пересчета судейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты работающего на аналогичной должности. Это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – из 3507 до 3915 грн.

А бывшим военным разведывательных органов, вышедшим на заслуженный отдых и кто получает пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут произвести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 миллиарда гривен. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам от 65 лет.

Напомним, что украинцы, не накопившие необходимый трудовой стаж, достигнув пенсионного возраста, могут остаться без выплат.