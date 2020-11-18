Пенсии украинцев за квартал "подросли": хватит купить еще один батон

Размер пенсий вырос на 17,06 грн, или на 0,5%

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 октября 2020 года. Средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривни.

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Об этом со ссылкой на данные ПФУ сообщает РБК-Украина.

За последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн, или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн), что эквивалентно стоимости одного обычного батона из белой пшеничной муки.

С начала 2020 года средний размер пенсий вырос на 327,62 грн, или на 10,6% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3 082,98 грн).

Напомним, в Украине хотят ввести три программы накопительных пенсий.

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Также напомним, с 1 декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум. Следовательно, автоматически произойдет увеличение социальных стандартов, в частности пенсий.

Так, минимальная пенсия, которая зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 1 769 гривен. Максимальная пенсия тоже повысится – до 17 690 гривен.

Кроме того, пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии (свыше 35 лет для мужчин и более 30 лет – для женщин). Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 17,12 гривни, а с 1 декабря будет 17,69 гривни.

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