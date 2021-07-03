Цены на газ взлетели, пенсии повысят с опозданием – самое важное о деньгах за неделю

В течение недели власти сообщили о переносе повышения пенсий и росте цен на газ.

Перенос повышения пенсий

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Пенсионерам придется ждать повышения выплат до октября / Фото: Сегодня

В Украине перенесли повышение пенсий. 1 июля украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше. Но дополнительных денег летом ждать не стоит. Начисление отложили до октября.

Цены на газ выросли

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"Нафтогаз" и другие газсбыты обновили свои прайсы на газ. В июле фиксированные на год цены по-прежнему будут колебаться от 7,8 и до 13,5 грн за кубометр. В целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

100%-ной гарантии по депозитам в Ощадбанке больше не будет

Верховная Рада согласилась сделать Ощадбанк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, государство будет гарантировать компенсацию депозитов физлиц в Ощадбанке только в сумме до 200 тыс. гривен, как и в других банках. Ранее госгарантия распространялась на полный размер депозитов в Ощадбанке.

Пенсии повысили

Реклама / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. Одна из таких категорий – получатели минимальной пенсии по возрасту.

Дыра в бюджете на 50 млрд

Бюджет свели с дефицитом / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2021 года сведен с дефицитом в 50 млрд гривен, в том числе в общем фонде – 49,8 млрд грн.

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