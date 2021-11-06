Пенсии по 20 тыс. и новые платежки на газ – самое важное о деньгах за неделю

"Газпром" отказался от украинского транзита, а кому-то увеличат пенсии до 20 тыс. грн. Сайт "Сегодня" собрал важнейшие новости экономики за неделю.
Понедельник. Сколько будем платить за свет в ноябре
В ноябре не планируется повышение тарифов на электроэнергию для потребителей.
В этом месяце украинцы будут платить по действующим до апреля тарифам:
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- для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, тарифы будут снижены до 1,44 грн за 1 кВт*ч (сейчас 1,68 грн);
- для потребляющих свыше 250 кВт*ч в месяц тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за 1 кВт*ч.
Вторник. "Газпром" отказался от дополнительного транзита газа через Украину
Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные аукционов GSA Platform и Regional Booking Platform, состоявшегося 2 ноября.
В этот раз и украинские и польские мощности остались невостребованными, отмечается, что такие гиганты рынка, как Газпром, отказываются от долгосрочных контрактов на транзит.
Среда. В платежках за газ появится еще один показатель
Министерство энергетики сообщило, что отныне стоимость газа для потребителей будет зависеть от его качественных характеристик.
А в платежках будет отдельно определяться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Изменения введены после принятия Верховной Радой соответствующего закона.
Четверг. Помощь для беременных будут начисляться по-новому
Кабмин принял постановление, согласно которому, роженицам и беременным, которые не трудоустроены официально, назначать пособие по беременности и родам можно через онлайн-портал "Дія".
Изменения вводятся в связи с переходом на электронные больничные, кроме неработающих женщин такую возможность получат:
- женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;
- женщины – физические лица предприниматели (ФЛП), не уплачивающие единый соцвзнос;
- студентки, аспирантки, докторантки;
- военнослужащие.
Пятница. В Украине увеличат пенсии
С 1 декабря размер максимальной пенсии будет увеличен на 930 грн. – с 19 340 грн до 20 270 грн.
Такую высокую пенсию получает очень мало украинцев, только те, у кого есть не менее 35 лет страхового стажа, а зарплата была выше средней. Большинство пенсионеров получают около 3 тысяч гривен.