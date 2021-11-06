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Пенсии по 20 тыс. и новые платежки на газ – самое важное о деньгах за неделю

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 ноября, 06:00
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
Пенсии для некоторых украинцев станут по 20 тыс., а "Газпром" снова отказался от транзита
Пенсии для некоторых украинцев станут по 20 тыс., а "Газпром" снова отказался от транзита / Фото: Коллаж: Сегодня

"Газпром" отказался от украинского транзита, а кому-то увеличат пенсии до 20 тыс. грн. Сайт "Сегодня" собрал важнейшие новости экономики за неделю.

Понедельник. Сколько будем платить за свет в ноябре

В ноябре не планируется повышение тарифов на электроэнергию для потребителей.

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В этом месяце украинцы будут платить по действующим до апреля тарифам:

  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, тарифы будут снижены до 1,44 грн за 1 кВт*ч (сейчас 1,68 грн);
  • для потребляющих свыше 250 кВт*ч в месяц тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Вторник. "Газпром" отказался от дополнительного транзита газа через Украину

Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные аукционов GSA Platform и Regional Booking Platform, состоявшегося 2 ноября.

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В этот раз и украинские и польские мощности остались невостребованными, отмечается, что такие гиганты рынка, как Газпром, отказываются от долгосрочных контрактов на транзит.

Среда. В платежках за газ появится еще один показатель

Министерство энергетики сообщило, что отныне стоимость газа для потребителей будет зависеть от его качественных характеристик.

А в платежках будет отдельно определяться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Изменения введены после принятия Верховной Радой соответствующего закона.

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Четверг. Помощь для беременных будут начисляться по-новому

Кабмин принял постановление, согласно которому, роженицам и беременным, которые не трудоустроены официально, назначать пособие по беременности и родам можно через онлайн-портал "Дія".

Изменения вводятся в связи с переходом на электронные больничные, кроме неработающих женщин такую возможность получат:

  • женщины, состоящие на учете в центре занятости как безработные;
  • женщины – физические лица предприниматели (ФЛП), не уплачивающие единый соцвзнос;
  • студентки, аспирантки, докторантки;
  • военнослужащие.

Пятница. В Украине увеличат пенсии

С 1 декабря размер максимальной пенсии будет увеличен на 930 грн. – с 19 340 грн до 20 270 грн.

Такую высокую пенсию получает очень мало украинцев, только те, у кого есть не менее 35 лет страхового стажа, а зарплата была выше средней. Большинство пенсионеров получают около 3 тысяч гривен.

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