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Пенсии в оккупированных районах Донбасса будут платить еще три месяца

25 ноября, 11:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пенсии на оккупированных территориях сейчас начисляют дистанционно

Государственный Ощадбанк готов продлить еще на три месяца срок действия банковских карт для получения пенсий на оккупированных территориях Донбасса. При этом пенсионеры из ОРДЛО смогут получать выплаты и в 2021 году, если, конечно, российская сторона возобновит работу пунктов пропуска на линии разграничения.

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Об этом заявили представители украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе, сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

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Ранее Ощадбанк уже продлевал действие банковских карточек до 1 января 2021 года. Делается это для того, чтобы пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях Донбасса и не имеющие возможности пересечь КПВВ из-за карантина, получали пенсии, даже если их карточки Ощадбанка уже просрочены.

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Напомним, также Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 октября 2020 года. Средний размер выплаты для 11,22 млн пенсионеров составлял 3 410,6 гривни.

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Также сообщалось, что с 1 декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум. Следовательно, автоматически произойдет увеличение социальных стандартов, в частности пенсий.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Ощадбанк Донбасс пенсии пенсионеры выплаты ОРДЛО

Источник: Сегодня

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