Пенсии и субсидии во время жесткого карантина – будет ли "социальный локдаун"

В Украине не будет так называемого "социального локдауна" – то есть приостановки выплаты пенсий, субсидий и другой государственной помощи на время возможного жесткого 4-недельного карантина.

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Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная, передает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

"Локдауна социальной защиты не будет. Нам важно, чтобы люди были с выплатами", – сказала Лазебная.

Видео: PavlovskyNews

Проблем с выплатами пенсий, субсидий, а также помощи бизнесу не будет, так как все они распланированы заранее, объяснил Лазебная. Она напомнила, что Кабмин уже принял решение о возобновлении выплат помощи ФОПам на детей до 10 лет в связи с введением карантина выходного дня.

Кроме того, с 1 декабря, как и планируется, в Украине повысят прожиточный минимум – с 2 118 до 2 189 гривен. В результате украинцам пересчитают надбавки за стаж и повысят пенсии за особые заслуги.

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