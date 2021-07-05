Українська
$ 27,25
32,26
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пенсии для участников боевых действий выросли: сколько платят с июля

5 июля 2021 15:02

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Рост выплат также касается пострадавших участников Революции Достоинства. Суммы зависят от прожиточного минимума

Минимальные пенсии выросли из-за повышения прожиточного минимума

Минимальные пенсии выросли из-за повышения прожиточного минимума

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. В том числе повысились выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, пишет сайт "Сегодня".

Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства составляет 165% прожиточного минимума. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, пенсия для этих категорий выросла с 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн.

Реклама

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны:

  • I группы повышается на 552,5 грн – с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума);
  • II группы – на 446,25 грн: с 9287,25 до 9733,5 грн (525%);
  • III группы – на 306 грн: с 6368,4 до 6674,4 грн (360%).

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Не пропусти!
Герой Италии: футболист забил победный пенальти и пробежал 72 км на пути в финал Евро
Жоржиньо - лидер сборной Италии по дистанции на Евро

Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцев
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцевЭкономика
Некому покупать. Фермеры раздают черешню даром
Некому покупать. Фермеры раздают черешню даромЭкономика
Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять