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Пенсии чернобыльцев вырастут: сколько, когда и кому доплатят

16 июля 2021 15:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Уже утвержденное повышение выплат не будет последним, заверила глава Министерства соцполитики Лазебная

Пенсии повысят не всем чернобыльцам, а только тем, у кого есть инвалидность

Пенсии повысят не всем чернобыльцам, а только тем, у кого есть инвалидность / Фото: Getty Images, Укринформ

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом законопроект № 4555 позволит с 1 января 2022 года повысить пенсии для более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Рост выплат составит в среднем 40%. И это повышение пенсий чернобыльцам – не последнее.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"В следующем году должны разработать еще одно решение, которого ждут 700 тысяч человек, пострадавших вследствие ЧАЭС. Я имею в виду дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью, которая не пересматривалась с 2014 года", - анонсировала Лазебная.

А с 1 января следующего года выплаты для чернобыльцев, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, составят не менее:

  • 16 080 грн для первой группы;
  • 12 987 грн для второй группы;
  • 8917 грн для третьей группы.

Также сообщалось, что минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн.

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Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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