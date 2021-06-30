Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пенсии чернобыльцам повысят, Рада установила новые правила безналичных расчетов. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

30 июня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Со следующего месяца выплаты для чернобыльцев вырастут, Рада одобрила законопроект о платежных услугах

Правила безналичных расчетов поменялись, чернобыльцам повысят пенсии, Ощадбанк уровняли с другими банками. Коллаж: "Сегодня"

Правила безналичных расчетов поменялись, чернобыльцам повысят пенсии, Ощадбанк уровняли с другими банками. Коллаж: "Сегодня"

С 1 июля выплаты чернобыльцам вырастут, парламент принял законопроект о платежных услугах, Ощадбанк стал участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Повышение пенсий чернобыльцам

Реклама

/ Фото: Getty Images, Укринформ

В Украине с 1 июля повысят пенсии чернобыльцам. Размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы, будут не меньше таких сумм:

  • для I группы инвалидности – 6000 гривен;
  • для II группы инвалидности – 4800 гривен;
  • для III группы инвалидности – 3700 гривен;
  • для детей с инвалидностью – 3700 гривен.

Новые правила безналичных расчетов

Правила безналичных расчетов изменили
Реклама

Правила безналичных расчетов изменили / Фото: Unsplash

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине. Документ устанавливает новые правила безналичных расчетов.

100%-ной гарантии по депозитам в Ощадбанке больше не будет

Правила для вкладчиков "Ощада" изменятся

Правила для вкладчиков "Ощада" изменятся / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

Не пропусти!
Динамо получит миллионы за травму Беседина на Евро-2020: сколько заплатит УЕФА
Артем Беседин получает помощь в матче со Швецией

Верховная Рада согласилась сделать Ощадбанк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, государство будет гарантировать компенсацию депозитов физлиц в Ощадбанке только в сумме до 200 тыс. гривен, как и в других банках. Ранее госгарантия распространялась на полный размер депозитов в Ощадбанке.

Массовое увольнение руководства из НБУ

Реклама

Из НБУ решил уволиться целый департамент. Фото: Александр Бевз

Из НБУ решил уволиться целый департамент. Фото: Александр Бевз

Команда руководителей Департамента лицензирования НБУ полным составом подала руководству заявления об увольнении. По словам директора департамента Александра Бевза, "централизация принятия решений находится в одних руках, а замена коллегиальности директивным принятием решений недопустима в работе Национального банка Украины".

Тестирование COVID-сертификатов в "Дії"

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Реклама

Министерство цифровой трансформации запустило регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дії". Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделю
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять