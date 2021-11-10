Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Получают 91 тыс. грн пенсии. Кто может рассчитывать на высокие выплаты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности
Уже к концу 2021 года судьи смогут получать около 100 тыс. грн пенсии
Уже к концу 2021 года судьи смогут получать около 100 тыс. грн пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года на 23 тыс. грн выросла средняя пенсия судьи и составила 91,2 тыс. грн. Это произошло при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.

Это следует из данных статистики, опубликованных Пенсионным фондом Украины.

Реклама

Судья, который вышел на заслуженный отдых, может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету суддейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности.

Интересно, что у судьей нет лимитов в то время, как пенсия других украинцев ограничена десятью размерами минимальной выплаты (около 18 тыс. грн). Таким образом уже к концу 2021 года они смогут получать около 100 тыс. грн пенсии.

Напомним, что пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. Но на заслуженном отдыхе можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года и то при условии, если вы не зарабатывали меньше.

Реклама

Как получить недостающий стаж для пенсии по возрасту

Украинцам для начисления пенсии по возрасту, которую с 1 декабря повысят, требуется стаж работы от 28 лет. Но если их не хватает, то годы можно докупить.

Стоимость одного месяца страхового стажа в январе-ноябре 2021 года составляет 6000 грн (22% от минимальной заработной платы). А если говорить об одноразовой оплате за прошлые периоды, сумма составляет 2640 грн.

Для украинцев, которые работали в 2004-2010 годах, можно доплатить за те месяцы, когда сумма уплаченного страхового взноса на пенсионное страхование была меньше минимального – внесут в стаж полный месяц.

Реклама

Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.09

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.21

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Опрос
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
31,76
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять