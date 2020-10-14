Пандемия коронавируса может обойтись миру в 28 триллионов долларов

Такие убытки прогнозируют в ближайшие пять лет

Мировая экономика может серьезно пострадать из-за пандемии коронавируса в ближайшие пять лет. По оценкам МВФ, она может стоить миру около 28 триллионов долларов.

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Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Укринформ".

"В течение следующих пяти лет кризис может стоить, по имеющимся оценкам, около 28 триллионов долларов потерь для ВВП", – сообщила она.

Георгиева отметила, что за девять месяцев в мире резко выросли показатели безработицы, бедности и существенно повысился риск для экономик стран с низким доходом. Но, по ее словам, ситуация не совсем критичная.

"Мы видим беспрецедентные усилия по разработке вакцины и лекарств, мы видим удивительные и скоординированные фискально-денежные меры, которые создают твердую основу для мировой экономики", – добавила она и отметила, что мир начал учиться тому, как жить с вирусом.

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Напомним, ранее в ВОЗ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

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