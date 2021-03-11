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Пальмовое масло подорожало до рекорда за 13 лет

11 марта, 10:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Тонна продукта уже стоит тысячу долларов

Пальмовое масло продолжает дорожать. Цены достигли максимума за 13 лет – с марта 2008 года.

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Котировки фьючерсов на бирже в Малайзии достигали 1007 долларов за тонну. Позже их стоимость немного откатилась – до 999,5 доллара, свидетельствуют данные Investing.

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Как объясняют аналитики Trading Economics, цены растут на фоне растущего спроса и сохраняющейся нехватки предложения.

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Так, в феврале запасы продукта в Малайзии снизились на 1,8% – до самого низкого объема за три месяца. Кроме того, производство масла уменьшилось на 1,85%, причем снижение было отмечено по итогам пятого месяца подряд.

Повышение цены на пальмовое масло влияет и на стоимость продуктов, в состав которых она входит. А это кондитерские, молочные изделия и колбасы, которые и без того дорожают. Наша страна, к слову, импортирует пальмовое масло из Малайзии и Индонезии.

Кстати, в Украине уже давно собираются, по примеру ряда европейских стран, запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Но до принятия закона дело так и не дошло.

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цены Малайзия масло пальмовое масло котировки

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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