Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Падение ВВП Украины: Нацбанк назвал объективные причины

24 марта, 18:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В 2020 году было существенное уменьшение валового накопления основного капитала почти во всех видах деятельности

В 2020-м реальный ВВП сократился на 4% в годовом измерении после роста на 3,2% в 2019 году. В IV квартале падение экономики Украины замедлилосьдо 0,5% г/г. Ключевым фактором падения ВВП в прошлом году было сокращение инвестиций.

Реклама

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.

Основными факторами падения ВВП в 2020-м стали карантинные ограничения, введенные в Украине и в мире в ответ на распространение COVID-19, а также снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, через связанную с пандемией неопределенность.

В то же время украинская экономика оказалась более устойчивой к этому кризису по сравнению с предыдущими. Коронакризис не сопровождался резкой девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не столь существенным, как ожидалось в начале кризиса. Самым глубоким было сокращение экономики во II квартале (на 11,2% г/г) вследствие жестких карантинных ограничений. В то же время уже во втором полугодии экономика начала довольно быстро восстанавливаться и практически достигла докризисного уровня в IV квартале 2020 года.

Реклама

В течение всего года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% г/г) почти во всех видах деятельности. На сокращение инвестиций повлияло:

В тренде
Налоговая амнистия в Украине: нужно ли декларировать квартиры и машины
  • ухудшение деловых ожиданий предприятий из-за распространения заболеваемости;
  • неопределенности по поводу развития пандемии;
  • нерешенных вопросов в сфере альтернативной энергетики.

Существенный рост капитальных инвестиций показали только почтовая и курьерская деятельность вследствие развития служб доставки и онлайн-торговли.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2021-м ВВП Украины увеличится на 4,1%, однако инфляция вырастет до 5%.

Сайт "Сегодня" рассказывал, что НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год. Ранее регулятор ожидал роста цен на 6,5%, а теперь – на 7%.

Также мы писали, регулятор назвал 4 экономических рискв для Украины на 2021 год.

Реклама

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инвестиции инфляция НБУ падение ВВП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примереЭкономика
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять