Падение РФ набирает обороты: как санкции за войну уже сказались на россиянах

Пока Россия воюет с Украиной, страдает не только украинская, но и российская экономика. Например, падение реальных доходов россиян достигло максимума за последние семь лет.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на доклад Росстата "Социально-экономическое положение России. Январь-май 2022".
Зарплаты работающих россиян остались приблизительно прежними, но с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась на 7,2%.
Сильнее россияне беднели только в 2015 году, когда против России ввели первые экономические санкции за аннексию украинского Крыма.
Резкий спад реального дохода ощутили на себе работники бюджетной сферы:
- врачи и соцработники — доходы сократились на 11,4%;
- ученые и преподаватели вузов — 10%;
- учителя – 9,1%.
Бюджетники получали прибавки к зарплате в последние месяцы, но суммы не успевали угнаться за инфляцией.
Объем розничной торговли в России упал на 10%, если сравнивать с февралем 2022 года, в сравнении с началом февраля. А объем импорта и вовсе сократился на 40%.
Путин строит для России модель антиэкономики
По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, Россия превратилась в страну, где уже не действуют законы рыночной экономики.
"Сегодня это уже страна без рыночной экономики. Там бездействуют экономические законы или постулаты. Они строят новую экономическую модель, которая очень похожа на советскую, а она сможет привести к тому, что население будет жить в нищете и нападать на другие страны... Модель, которую строит Путин, — это антиэкономика, это абсолютное зло, когда, производя оружие и начиная войны, гробят страну", – говорит Лупоносов.
Ранее мы рассказывали, когда Украина может остановить транзит российского газа в Европу, и писали, как Украина может спасти Европу от газового кризиса в следующем отопительном сезоне.