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Отопительный сезон под угрозой срыва из-за махинаций трейдеров-спекулянтов, – Наливайченко

3 августа 2021 12:54

Ирина Ненько Ирина Ненько

Энергокомпании понесли миллиардные убытки из-за злоупотребления посредников и спекулянтов, отметил народный депутат

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org

Подготовка украинской энергосистемы к зиме оказалась под угрозой из-за махинаций и злоупотреблений фирм-посредников на рынке электроэнергии.

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Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, сообщает "Оbozrevatel".

"Государственные энергетические компании понесли миллиардные убытки из-за злоупотребления посредников и спекулянтов. Как следствие – имеем полупустые склады с углем, остановлены ремонтные кампании и риск отключений потребителей во время отопительного сезона", – отметил нардеп.

Одним из примеров таких махинаций, которые обошлись государству в 2 млрд грн, Наливайченко привел коррупционную схему с закупкой "Укрзализныцей" электроэнергии по завышенной на 30% цене.

"С января 2019 по сентябрь 2020 фирмы-посредники закупали электрическую энергию у реальных производителей по цене 1,25 грн/кВт·час. И тут же через цепочку подконтрольных компаний перепродавали для нужд государственной "Укрзализныци" уже по 1,68 грн/кВт·час. Всего за этот период "Укрзализныця" приобрела электрической энергии на 14 млрд грн, переплатив за нее почти 2 млрд грн", – пояснил нардеп.

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По его словам, благодаря работе временной следственной комиссии парламента эту схему удалось обнаружить. И пока ГБР продлило срок досудебного расследования на 6 месяцев.

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Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля упали на 25% – до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, это лишило реальных производителей средств на закупку топлива и проведение ремонтов.

Оптовые цены на электроэнергию в Украине в течение апреля-июля 2021 года были в 3-4 раза ниже, чем в других странах Европы.

В июле индекс РДН в Словакии и Польше превышал 100 евро/МВт·ч в связи с рекордным ростом цен на уголь и газ.

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