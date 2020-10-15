Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные города

У 45 городов возникла критическая задолженность по газу

63 предприятия теплоэнергетики имеют критическую задолженность за потребленный природный газ, чем ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

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Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, самые низкие показатели расчетов за газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области – 56%, Днепропетровской – 71%, Кировоградской – 81%, Ивано-Франковской – 82%, Донецкой – 86%.

"Нафтогаз" обещает заблаговременно публиковать список критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий, в частности местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы.

В разряд наиболее проблемных населенных пунктов с долгами на миллионы (а то и десятки миллионов) гривен попали Каменское, Павлоград и Софиевка (Днепропетровская область); Краматорск (Донецкая); Бердянск и Токмак (Запорожская); Ивано-Франковск; Киев, Белая Церковь, Бородянка и Переяслав-Хмельницкий; Одесса, Хлебодарское и Ильичевск; Полтава; Ахтырка и Шостка (Сумская); Рогань, Чугуев и Харьков; Олешки (Херсонская); Смела и Черкассы; Чернигов.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве 16 октября начинается отопительный сезон.

Также напомним, во Львове уже завершили подготовительные работы к началу отопительного сезона. Включить отопление планируют завтра, 16 октября.

Также читайте на сайте "Сегодня" статью: "Как отопительный сезон может изменить тарифы ЖКХ – объясняем причины".

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