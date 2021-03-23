Отомстили за "Массандру": Украина ввела новые санкции против России

Под ограничительные меры попали все филиалы старейшего винзавода Крыма

Указ президента Украины №109/2021, которым Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО от 23 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры" против российских предприятий, предусматривает также введение санкций против АО "Массандра" – старейшего винзавода в оккупированном Крыму.

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Под санкции Украины попали и филиалы производственно-аграрного объединения "Массандра" – "Ливадия", "Таврида", "Гурзуф", "Морское", "Судак", "Приветное", "Малореченское" и "Алушта".

В их отношении будет применено:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юрлиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юрлиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.

Срок действия санкций – пять лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что продажа Россией "Массандры" – военное преступление. В МИД Украины продажу РФ крымского завода назвали "юридически ничтожной".

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Напомним, что дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций винзавода "Массандра" за 5 млрд 327 млн рублей. Основного акционера этого банка Юрия Ковальчука СМИ называют близким другом президента РФ Владимира Путина.

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