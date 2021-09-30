Украинцам пересчитают тарифы и отменят "карантинные нормы" на коммуналку – что изменится с 1 октября

Водителей будут штрафовать за перегруженные грузовики на дорогах, а украинских пенсионеров ждут доплаты до пенсий

Какие изменения ждут в октябре украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Октябрь – подходящее время для нововведений, они связаны не только с началом отопительного сезона или выплатами для пенсионеров. Власти решили ввести новые штрафы, а также начинается осенний призыв в армию.

Сайт "Сегодня" узнавал, что изменится для украинцев в октябре.

Повышение пенсий

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С 1 октября 2021 года пенсионерам в возрасте 75−80 лет будут дополнительно выплачивать 400 грн. Минимальный размер пенсий для них будет установлен на уровне 2500 грн.

"Также с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет. В прошлом году мы ввели доплаты по 500 грн пенсионерам в возрасте от 80 лет. Благодаря инициативе Президента, такая программа заработала впервые в Украине", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня

"Карантинные нормы" для субсидий

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Увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина. Для остальных правительство отменит "карантинные нормы".

"Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в красной зоне, автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Тарифы на отопление и горячую воду

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С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%. Все будет зависеть от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость одной гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/кв. м.

А тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/куб. м.

Тариф на газ

Цены на газ отличаются в зависимости от региона и длительности заключенных контрактов. Например, киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен, а в Днепре по 12 гривен.

"КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр;

"ТАС Энергия страны" – 30,06 гривен;

YASNO, месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области – 12 гривен;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривен;

"Полтавагаз сбыт" – 19,80 гривен.

Но не все поставщики устанавливают месячные тарифы. Некоторые оставили лишь годовые предложения. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр.

Большинство компаний установили годовые цены до девяти гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже восьми гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 гривен за кубометр.

Украинцам повышать тарифы на газ не планируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Тариф на электроэнергию

Кабмин снижает с 1 октября цены на электроэнергию, но лишь для тех, кто употребляет меньше фиксированных объемов.

Как изменятся тарифы:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн);

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

К слову, с 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт*ч в месяц. Тогда начала действовать единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт*ч.

/ Фото: Pierre Jarry / unsplash

Новые штрафы для водителей

В силу вступает закон, который вводит административную ответственность для водителей за недостоверные сведения о массе или габарите перевозимого груза. Закон введен для сохранения дорог от разрушения.

Также водителей будут штрафовать за невыполнение требований об остановке автомобиля.

/ Фото: УНИАН

Осенний призыв в армию

Также с 1 октября в Украине стартует призыв на срочную военную службу. Продлится он до 31 декабря 2021 года.

Под призыв попадают мужчины возрастом от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку.