Українська
$ 27,9
33,64
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Откуда везут чай в Украину: ТОП-5 стран-поставщиков

18 февраля, 15:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Зеленый чай становится все популярнее, но до черного ему еще далеко

Украина за 2020 год потратила на импортный чай 60,4 млн долларов. Всего в страну ввезли 17,2 тыс. тонн чая, что на 8% больше, чем годом ранее. Главные поставщики чая в Украину:

  • Шри-Ланка – на 24,4 млн долл. (37% импорта);
  • Индия – 8,2 млн долл. (14%);
  • ОАЭ – 7,5 млн долл. (12%);
  • Китай – 6,6 млн долл. (11%);
  • Кения – 5,8 млн долл. (10%).
Реклама

Такие данные предоставили аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

При этом эксперты отметили, что в структуре импорта (а значит и потребления) растет доля зеленого чая. Он составляет уже 16% от общего объема.

Реклама

Читайте также: Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

В тренде
"Ракеты – это не решение": Гейтс считает, что Илон Маск занят не теми проблемами

Украина также осуществляет реэкспорт чая, но его объемы сравнительно невелики. В 2020 году было экспортировано 743 тонны чая на общую сумму 5,1 млн долл. 62% украинского реэкспорта чая уходит в Беларусь и Молдову.

"Украинский рынок чая полностью зависим от импорта. Чай уже давно вошел в рацион украинцев, несмотря на отсутствие собственного производства. Но среднестатистический украинец потребляет за год около 0,4 кг чая. Этот уровень потребления еще далек от среднемирового показателя 0,8 кг", – добавляют эксперты.

Напомним, импортный кофе обходится Украине дороже, чем чай. В 2020 году на импорт кофе Украина потратила 116 млн долларов. Интересно, что с 2000-го по 2018 год уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем вырос с 0,2 до 1,2 кг в год.

А о том, какой чай выбрать – в пакетиках или рассыпной, узнавайте из видеосюжета:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экспорт импорт чай УКАБ внешняя торговля реэкспорт зеленый чай
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
"Это самообман": кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системеЭкономика
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять