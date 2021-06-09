Отец в декретном отпуске: какие льготы предусмотрены для мужчин

Ранее уйти в декрет мужчина мог только при наличии ряда условий и соответствующих документов

Родителей в Украине уравняли в правах / REUTERS/Yves Herman

Мужчины все чаще идут в декретный отпуск. В прошлом году ухаживать за детьми решил каждый шестой отец. Сейчас правительство упростило процесс оформления документов. Станет ли больше пап в декрете?

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В этом вопросе для новостей "Сегодня" разбирался Георгий Маринов.

В Украине отцам разрешили уходить в трехлетний отпуск так же, как и матерям. Такого решения правительства Сергей Багалика ждал задолго до рождения сына Тимофея.

"С 14 июня я официально ухожу в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Это суперклассно, так как у меня есть возможность собственноручно воспитывать своего ребенка, наслаждаться всеми эмоциями, которыми он нас награждает, и радоваться", – говорит Сергей.

Ранее уйти в декрет мужчинам можно было, если жена официально работает и только с ее письменного согласия. Член Комитета национальной ассоциации адвокатов Украины Вячеслав Зёма говорит:

"Это имело определенные сложности. Ведь если, например, мама не работала, или работала неофициально, или являлась ФОПом либо самозанятым лицом, то это создавало определенные сложности для отца. В нынешней редакции закона родитель может самостоятельно, не подавая дополнительных документов по поводу трудоустройства матери, уйти в отпуск".

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Предусмотрен для родителя-воспитателя и одноразовый оплачиваемый работодателем отпуск на две недели.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина объясняет:

"Для работодателей это еще одна неприятность. Ведь это еще один отпуск, бьющий им по карману. Потому что все тяготы финансирования этого декретного отпуска переводятся на работодателя, где работает отец, и они (работодатели), мне кажется, не в бешеном восторге от этой новации".

Как и в Италии, теперь у нас в декрет могут уходить бабушка или дедушка. Европейцы давно распределяют обязанности. Шведы делят отпуска родителей наполовину. Австрийцы сокращают ухаживающим за ребенком рабочий день. А немцы даже увеличивают зарплаты родителям в декрете.

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал новый закон, который расширяет возможности для декретного отпуска мужчин:

"Я сторонник гендерного равенства, но мы должны понимать, что маленьким детям до 3 лет мама важнее, чем папа. Особенно когда они вскармливаются грудным молоком, конечно, кормить их должна женщина. И желательно, с точки зрения интересов ребенка, чтобы в первый период все-таки мать была рядом".