Останутся в команде. Зеленский о дальнейшей судьбе уволенных министров

Президент заявил, что уволенные министры Петрашко и Криклий продолжат работу в государственном секторе

Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Петрашко и Криклия. Коллаж "Сегодня"

Уволенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко будет работать в Офисе президента. Также в команде остается экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

"Криклий остается в команде. У нас была встреча и после увольнения и скоро вы увидите его на новой должности. Относительно министра экономики… Петрашко тоже останется на той или иной должности в команде, но будет отвечать исключительно за очень важную реформу в Украине. Он будет оставаться в Офисе президента – будет координировать земельную реформу", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что преемник приемник Криклия на должности главы Мининфраструктуры Александр Кубраков продемонстрировал серьезный результат в одном из инфраструктурных проектов.

Напомним, после увольнения Игоря Петрашко Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.