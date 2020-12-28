Остановка ТЭС из-за Нацплана по выбросам вернет Украину в энергозависимость от России, – Плачков

Государство должно предусмотреть источники финансирования и изменить сроки выхода энергоблоков в ремонты для экомодернизации

Принудительная остановка блоков теплоэлектростанций (ТЭС) для выполнения требований Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ) создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси. Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает "Politeka".

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"Национальный план утвержден на законодательном уровне. И его нужно или выполнять – как закон Украины, или надо переносить. Учитывая то, что в этом национальном плане Украина на себя взяла очень жесткие обязательства по уменьшению выбросов, то для его выполнения необходимо провести масштабнейшую реконструкцию и модернизацию оборудования, в основном на тепловых электростанциях, которые оцениваются в миллиардах евро", – сказал Плачков.

По его словам, при реализации Нацплана государству придется останавливать энергоблоки ТЭС и прибегать к импорту электроэнергии из России, Беларуси.

"На первом этапе цены могут быть низкими, для того, чтобы "Интер РАО" и "Белэнерго" зашли в Украину. А потом, конечно, цены поднимутся. А потом уже будут параллельно с ценовыми требованиями уже и требования другого рода, я думаю, и политические", – пояснил эксперт.

По его словам, импорт станет следствием вывода из эксплуатации для ремонтов самых эффективных блоков ТЭС, поэтому государство должно предусмотреть источники финансирования и изменить сроки выхода энергоблоков в ремонты для экомодернизации.

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Как сообщалось, по мнению президента украинского национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности из-за принудительного вывода в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года. Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

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