Остановит войну в Украине: Польша, Чехия и Словения разработали план из 10 пунктов

Рассказываем, как европейские страны собираются защитить Украину от путинской агрессии

В Европе придумали, как остановить войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины, который состоит из 10 пунктов.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Politico.

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По словам Моравецкого, это поможет остановить войну России против Украины и нанесет серьезный удар по путинскому режиму.

План включает в себя:

отключение всех российских банков от SWIFT;

единую политику убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.

полная остановка российской пропаганды в Европе;

полная блокировка российских кораблей в портах;

в портах; блокада автомобильного транспорта в Россию и из России;

санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей бизнес-среды РФ;

приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС;

санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия" ;

; полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

исключение России из всех международных организаций.

"Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", – прокомментировал Моравецкий.

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Увольнения в России

Всего через месяц после развязания кровавой войны против Украины РФ накрыла волна увольнений.

Около 20% компаний, или каждая пятая, были вынуждены полностью или частично уволить сотрудников или отправить их в простой.

Детальнее о результатах исследования читайте в нашем материале, мы также писали, как в Европе отреагировали на новый ультиматум Путина.