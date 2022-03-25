Остановит войну в Украине: Польша, Чехия и Словения разработали план из 10 пунктов

Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины, который состоит из 10 пунктов.
Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Politico.
По словам Моравецкого, это поможет остановить войну России против Украины и нанесет серьезный удар по путинскому режиму.
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План включает в себя:
- отключение всех российских банков от SWIFT;
- единую политику убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.
- полная остановка российской пропаганды в Европе;
- полная блокировка российских кораблей в портах;
- блокада автомобильного транспорта в Россию и из России;
- санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей бизнес-среды РФ;
- приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС;
- санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия";
- полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;
- исключение России из всех международных организаций.
"Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", – прокомментировал Моравецкий.
Увольнения в России
Всего через месяц после развязания кровавой войны против Украины РФ накрыла волна увольнений.
Около 20% компаний, или каждая пятая, были вынуждены полностью или частично уволить сотрудников или отправить их в простой.
Детальнее о результатах исследования читайте в нашем материале, мы также писали, как в Европе отреагировали на новый ультиматум Путина.