Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Остановит войну в Украине: Польша, Чехия и Словения разработали план из 10 пунктов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 15:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как европейские страны собираются защитить Украину от путинской агрессии
В Европе придумали, как остановить войну в Украине
В Европе придумали, как остановить войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины, который состоит из 10 пунктов.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Politico.

Реклама

По словам Моравецкого, это поможет остановить войну России против Украины и нанесет серьезный удар по путинскому режиму.

План включает в себя:

  • отключение всех российских банков от SWIFT;
  • единую политику убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.
  • полная остановка российской пропаганды в Европе;
  • полная блокировка российских кораблей в портах;
  • блокада автомобильного транспорта в Россию и из России;
  • санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей бизнес-среды РФ;
  • приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС;
  • санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия";
  • полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;
  • исключение России из всех международных организаций.

"Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", – прокомментировал Моравецкий.

Реклама

Увольнения в России

Всего через месяц после развязания кровавой войны против Украины РФ накрыла волна увольнений.

Около 20% компаний, или каждая пятая, были вынуждены полностью или частично уволить сотрудников или отправить их в простой.

Детальнее о результатах исследования читайте в нашем материале, мы также писали, как в Европе отреагировали на новый ультиматум Путина.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44982.52

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3178.33

Litecoin (LTC)

126.81

Ripple (XRP)

0.84

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять