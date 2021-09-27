Основную долю пользователей коворкингов составляет средний бизнес: перспективы формата

Коворкинг– совместное рабочее пространство с дополнительными сервисами

Доля крупных компаний в структуре пользователей коворкингов выросла до 11% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет спрос на коворкинги, крупные компании стали чаще арендовать рабочее место. Доля крупных компаний в структуре пользователей коворкинг-пространств и гибких офисов выросла до 11%.

Об этом говорится в результатах первого всеукраинского исследования рынка коворкингов и гибких офисов. Данные обработала консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine.

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Общее предложение коворкинг по состоянию на август 2021 составляет 96 000 кв. м, а это – 4,9% от общего объема качественных офисных площадей на рынке.

Коронавирус убрал с рынка небольших и незаинтересованных в длительной игре операторов. Но кроме этого, на рынок стали выходить другие игроки:

корпоративные заказчики;

стартапы нового поколения – с существующими бюджетами развития;

государственный сектор.

Наибольший рост количества коворкингов происходил в 2018-2019 годах. Основную долю пользователей коворкинг-пространств составляет средний бизнес – 35%. Малый бизнес и стартапы составляют около 20% резидентов коворкингов.

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С сентября 2020 года спрос на гибкие офисы демонстрировал постепенное восстановление и по сегодняшний день рост остается стабильным.

Где расположены коворкинги

Большинство респондентов ответили, что предпочитают расположению своих локаций в бизнес-центре. Можно наблюдать единичные открытие коворкингов в торгово-развлекательных центрах, но этот тренд еще слабо развит.

По типу сотрудничества с объектом недвижимости, доминирующее большинство респондентов (70%) арендуют площади для своих локаций, а владельцами площадей является лишь 30%.

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Какие сферы бизнеса арендуют коворкинги

Среди сфер бизнеса, ИТ сектор является крупнейшим пользователем из всех респондентов. Пандемия была одной из причин для миграции IT-компаний в коворкинг. Но данная тенденция сформировалась на рынке раньше, так как стремительный рост ИТ-рынка в Киеве, вместе с активным расширением компаний в 2018-2019 году, не позволял удовлетворить спрос арендаторов на большие площади в традиционных офисах.

Компании часто арендовали коворкинг для своих команд, поэтому IT-сфера оказались лучше подготовлена ​​к изменениям, которые принесла пандемия. Структура клиентов меняется. Но IT все еще лидирует, но не уменьшается интерес со стороны малого и среднего бизнеса, крупных корпораций, а также государственных структур.

В структуре пользователей коворкинг-пространств и гибких офисов растет доля крупных компаний. При этом, за последний год изменились планировочные решения коворкингов и гибких офисов. В частности, спрос на open space (офис открытого типа) уменьшился в среднем на 50%. В структуре пространств open space занимает около 10% локации.

Цена рабочего места в коворкинге

Эффективная стоимость рабочего места в open space составляет от 220 долларов и больше, а эффективная стоимость рабочего места в кабинетах находится в диапазоне 200- 300 долларов.

На время пандемии, операторы, столкнулись с уменьшением заполняемости локаций, были вынуждены делать скидки на некоторые продукты, в основном на переговорные комнаты и ивент-залы, которые пользовались меньшим спросом среди игроков рынка.

Как появились коворкинги

Первый в мире коворкинг был открыт в 2005 году в Сан-Франциско (США). Сейчас эта страна остается лидером в мире по их количеству – 3700 объектов. На втором месте – Индия.

В Украину формат "гибких офисов" пришел в 2015 году. Первые годы коворкинги воспринимались сугубо как сервис аренды рабочих мест для фрилансеров и небольших команд в ІТ и креативной индустрии. Формат казался довольно нишевым, пока в ситуацию не вмешалась пандемия. По словам операторов рынка, коворкинги – именно тот сегмент, которому она помогла и дала толчок к развитию.

Безработица в Украине

В августе в Украине официально зарегистрировано 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.

В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.

В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.