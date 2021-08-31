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Оснований для снижения нет. Как изменятся цены на бензин и автогаз

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
31 августа, 09:43
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Как прогнозируют эксперты, есть вероятность, что сети нижнего ценового сегмента могут поднять цены на 15-20 коп./л
Горючее дешевеет, но медленно. Коллаж "Сегодня"
Горючее дешевеет, но медленно. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, REUTERS/Afolabi Sotunde

В Украине в ближайшую неделю цены на бензин, дизтопливо и автогаз останутся стабильными, однако в середине сентября тренд может измениться и цены на топливо пойдут вверх.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Из-за того, что начинают действовать два однонаправленных фактора, уже в середине сентября цены на топливо могут пойти вверх. Это нефть, которая снова дорожает – сейчас цена около 72 долл./баррель (+5 долл. за неделю), и начавшаяся девальвация гривни (+28 коп. к доллару, или 1% за неделю).

"Опять все дорожает, нефть снова 72 доллара за баррель. Думаю, по итогам если не этой декады, то следующей это точно скажется на ценах. По факту можем получить к середине сентября пик начала августа (30,24 грн за литр А-95. – Авт.) – отметил Сергей Куюн.

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Геннадий Рябцев не исключает, что если доллар на этой неделе резко подорожает (30 копеек и более), то сети нижнего ценового сегмента могут поднять цены на 15-20 коп./л.

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По словам Артема Куюна, оснований для падения цен на газ по-прежнему нет, но и для ощутимого роста цен причин не наблюдается.

Кабмин снизил предельные цены на топливо

В Украине 13 августа снизили предельную стоимость на бензин и дизтопливо. Стоимость дизельного топлива снизилась на 60 копеек – до 21,64 грн за литр. А вот стоимость бензина с учетом предельной торговой наценки не должна быть выше 31,67 грн.

В мае 2021 года Кабинет министров Украины на время карантина в стране ввел государственное урегулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива не выше 7 грн за литр, а бля бензина – не выше 5 грн за литр.

Чем опасен некачественный газ для двигателя автомобиля, смотрите в сюжете:

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