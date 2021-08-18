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"Ощадбанку" дали добро на открытие зала игровых автоматов в киевском отеле

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
18 августа, 16:36
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Рассмотрение заявки специальной комиссией заняло всего 6 дней
"Ощадбанку" разрешили открыть зал игровых автоматов. Коллаж "Сегодня"
"Ощадбанку" разрешили открыть зал игровых автоматов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) официально разрешила государственному "Ощадбанку" открыть зал игровых автоматов или букмекерскую контору в отеле Ramada Encore Kyiv. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которая опубликовала соответствующий документ.

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"Ощадбанк" подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительного решения заняло меньше недели.

Что собой будет представлять игровое заведение:

  • Площадь зал – 1008 кв. м.
  • Заведение будет расположено на втором этаже корпуса №3 отеля (категория "четыре звезды").

Куда идут деньги от таких заведений

По состоянию на начало августа в госказну поступило больше 1 миллиарда гривен от игорного бизнеса, подсчитывают в КРАИЛ. В ведомстве уверяют, деньги пойдут в госфонд.

Средства направят на поддержку:

  • медицины;
  • спорта;
  • образования;
  • культуры;
  • науки.
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Кроме того, часть денег уйдет в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения.

Напомним, в апреле КРАИЛ обнародовала стоимость лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр. Чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок уплатить за лицензию 72 млн грн.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла за месяц до этого.

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