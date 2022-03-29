Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Ощадбанк сменит Укрпочту в пенсионных выплатах: как теперь получить пенсию

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцы во время войны смогут получать пенсионные выплаты не только в отделениях Укрпочты
Ощадбанк вместо Укрпочты начислит пенсии
Ощадбанк вместо Укрпочты начислит пенсии

Украинцы, которые вынуждены были уехать из родного города из-за войны, могут получить пенсии в любом отделении Ощадбанка, даже в том случае, если раньше социальные выплаты производились в отделения Укрпочты.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Реклама

"В случае если клиент переехал и рядом нет отделения Укрпочты, все социальные выплаты можно получить в Ощадбанке независимо от места регистрации и проживания", – сказано в сообщении.

Как получить пенсию в Ощадбанке вместо Укрпочты:

  • найти работающее отделение банка в городе, в котором вы находитесь;
  • зайти в банк с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера и пенсионным удостоверением (если есть).

Уточняется также, что тем украинцам, которым пенсии начисляют на банковские карты, деньги будут выплачивать в банке безналичным перечислением.

Реклама

Повышенные пенсии для украинцев

Некоторые украинцы смогут получать повышенные нормы пенсионного обеспечения наравне с военнослужащими после окончания войны в Украине и выхода на заслуженный отдых.

Повышенный размер пенсий будет у лиц из состава добровольческих формирований территориальных общин.

Также предусматривается, что если представитель данной категории людей умрет при выполнении задачи, необходимой для обеспечения обороны Украины, то повышенное пенсионное обеспечение получат члены его семьи.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, кто из украинцев получит пенсии досрочно, и рассказывали, можно ли выйти на заслуженный отдых во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47572.68

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3422.46

Litecoin (LTC)

130.2

Ripple (XRP)

0.88

Купить криптовалюту
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять