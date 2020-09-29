Как выгодно "продать себя" во время карантина и кого ищут работодатели

Можно приходить на собеседование в кроссовках, но без мобильного телефона

Полгода карантина, вызванные эпидемией коронавируса, перекроили ситуацию на рынке труда. По данным кадровых порталов, в некоторых отраслях уменьшилось количество предлагаемых вакансий, установилось устойчивое доминирование работодателя, а не, как, минимум, паритет между ним и работником. В карантин миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицей. О том, какие произошли главные изменения летом, и что ждет рынок труда осенью, выяснил сайт "Сегодня".

Реклама

Читайте также: Меняем профессию: на чем можно заработать во время карантина

Наши эксперты: руководитель направления по работе с партнерами сайта поиска работы Jooble Елена Кирильевнина, территориальный директор кадрового холдинга ANCOR Ukraine Юрий Перч, независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Мы ответили на вопросы:

Как изменилось количество вакансий, какая ситуация в отраслях;

Какие профессии наиболее востребованы;

Какую работу чаще всего ищут;

Как в новых условиях наемному работнику правильно "продать" себя;

Прогнозы на осень;

Кому сегодня хорошо живется

По данным Jooble, общее количество вакансий на рынке труда этим летом уменьшилось на 25% по сравнению с летом прошлого года. По оценкам ANCOR Ukraine, усредненный индекс падения числа вакансий по всем рынкам и всем позициям составил 30-40%.

Реклама

Наши эксперты проанализировали, что изменилось в ключевых отраслях.

Промышленность влияние карантина ощутила: многие компании были вынуждены сократить персонал, закрыть определенные направления или прекратить деятельность. Но летом они стали "размораживать" срочные позиции, касающихся ключевых бизнес-процессов или распределять обязанности по вакантной должности между сотрудниками. Зарплатные предложения работодателей промышленной сферы не изменились. По-простому: за те же деньги приходится работать больше.

Агросектор от карантина пострадал намного меньше, чем многие другие отрасли. Это касается производственных компаний, поставщиков семян, СЗР и прочих товаров.

"Агро – один из наиболее инвестируемых секторов, а значит – наиболее высокооплачиваемых и популярных среди соискателей. Если пару лет назад большинство специалистов хотели перейти в ИТ-сектор, то сейчас агро плавно начинает занимать лидирующие позиции. Вместе с тем, прогрессирующая диджитализация способствует появлению новых профессий. Полагаю, что в самое ближайшее время должность IT-агронома никого не удивит", – анализирует Юрий Перч.

IT –сфера – еще один сегмент, на который карантин почти не повлиял. Ушла с рынка часть инвесторов, закрыв свои стартапы в Украине, но в остальном рынок показал стабильность, как в количестве занятых, так и в зарплатном отношении: заработки специалистов сферы IT уверенно держатся на докризисном уровне и даже немного растут (в среднем до 10%).

Стало проще работать удаленно, если есть такая возможность. Кстати, в Украине пишут новые правила для удаленной работы.

Какие профессии нужны

Реклама

Активнее всего летом работодатели размещали вакансии в оптовой и розничной торговле, производстве, транспорте и логистике. По количеству предложений работы лидерами стали города-миллионники Киев, Харьков, Днепр, Одесса и примкнувшее к ним Запорожье, которое заменило в прошлогоднем рейтинге Львов. Компаниям, работающим в оптовой и розничной торговле, этим летом больше всего требовались менеджеры по продажам и продавцы-консультанты, как и в прошлом году, а также продавцы на рынках. Всего в этой области было доступно более 27000 вакансий, что на 35% больше, чем летом 2019 года. На предприятия, предоставляющие логистические услуги, нужны были водители-дальнобойщики, автослесари и водители такси — за три летних месяца было доступно более 13000 вакансий, на 13% больше, чем год назад.

А вот в других сферах потребность в "свободных руках" снизилась.

Так для работы на производстве работодатели чаще всего размещали вакансии грузчиков, разнорабочих и охранников – было доступно более 20000 вакансий по всей Украине, на 20% меньше, чем летом 2019.

По мнению Юрия Перча, хорошие перспективы у соискателей с дипломами медика или фармацевта. И не только, ведь этой отрасли нужны и менеджеры, и маркетологи, и продажники. Массовых увольнений в фармкомпаниях не наблюдалось. Летом ANCOR провел опрос среди представителей фарм-компаний относительно их HR-политики и выяснил, что 62% продолжают подбор персонала на позиции в продаже. В топ-3 востребованных позиций вошли маркетологи (43%) и специалисты медицинского отдела (39%). Кроме этого, маркетологам (51%), специалистам медицинского отдела (23%) и производства (23%) в международных компаниях в 2020 году чаще всего повышались зарплаты.

Какую работу чаще всего ищут

Что касается спроса на работу, в этом году количество запросов от соискателей уменьшилась на 23% по сравнению с летом 2019. Самыми популярными запросами являются работа водителем, охранником, продавцом и няней. Изменилась география поисковых запросов: если летом 2019 года самыми активными были соискатели из Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья, то ныне это соискатели из Ивано-Франковска, Львова, Луцка, Харькова и Тернополя.

Галстук не обязателен, кроссовки можно

Реклама

Учитывая, что правила игры сейчас диктует работодатель, Татьяна Пашкина дала несколько несложных советов, как себя выгоднее "презентовать".

"Самое главное – доказать человеку, который вас впервые видит, что вы – наилучший кандидат из возможных, – говорит Татьяна Пашкина. – Самый эффективный способ – изучить требования к соискателю и на собеседовании либо в письме аргументированно доказать, что они вам по плечу. Например, вам предстоит заниматься проведением бизнес-ивентов (публичные мероприятия развлекательного или рекламного характера). А вы на предыдущей работе провели такой ивент на 400 человек, который не только себя окупил в два раза, но и был организован силами 3-4 человек и с минимальным бюджетом. Об этом стоит рассказать, с показом фотографий, документов и так далее. Или, допустим, на новой работе требуется владение теми или иными программными продуктами. Лучше не только подчеркнуть, что вы ими владеете, но и предъявить документы о прохождении курсов или тренингов. Неплохо предложить какие-то свежие идеи, которые вы готовы реализовать. То есть дать понять: вы работник с потенциалом".

Есть и другие не менее важные мелочи:

В вашем письме не должно быть грамматических и стилистических ошибок. Если затрудняетесь – попросите помощи специалистов.

Нельзя опаздывать на собеседование, мобильный телефон лучше отключить. Если вы ждете важный звонок, об этом стоит предупредить заранее, кратко ответить, по возможности, связаться с собеседником позже.

Встречают по одежке. Сейчас с дресс-кодом стало проще, поэтому можно одеться неброско, но аккуратно. Для мужчины это лучше всего классика: брюки, рубашка, а не футболка, пиджак или джемпер. Галстук обязателен только в сфере юриспруденции или госслужбы. Для женщины возможны не только юбка и блузка или брючный костюм, но и, например, платье, деловой сарафан и даже шорты, закрывающие колени. А кроссовки уже стали офисной обуви.

Есть и исключения. На собеседовании в производственную, агро-, IT-компанию допустимо явиться в джинсах, аккуратной футболке. Костюм с галстуком в компании хейтеров будет смотреться странно.

Экстравагантные прически, разноцветные волосы кислотных цветов, множество украшений, пирсинг вполне уместны там, где приходится заниматься креативной работой, например, диджитал-маркетингом, пиаром.

Тестовые задания. Обычно они бывают короткими, выполнимыми прямо на собеседовании. Но встречаются недобросовестные компании, которые просят разработать, допустим, стратегию развития отдела, на должность руководителя которого вы претендуете. Потом отказывают в месте, но в дальнейшем пользуются вашими предложениями. В такой ситуации стоит предложить компромисс: вы пишете общий план развития и один раздел конкретизируете.

Что будет к зиме

Наибольшее влияние на рынок труда сейчас имеет эпидемия коронавируса и его последствия, в частности — карантин, – отметила Елена Кирильевнина.

"Именно от эпидемиологической ситуации и решений правительства будет зависеть активность соискателей и работодателей этой осенью. Мы ожидаем, что больше всего предложений работы будет в сферах оптовой и розничной торговли, в логистике и транспорте, а также на производстве", – говорит Кирильевнина.

Елена Кирильевнина подчеркнула, что проще с поиском работы будет жителям больших городов, ведь именно в них сосредоточена деловая активность — Киев, Харьков, Львов, Днепр. Кстати, работодатели из крупных городов лояльнее относятся к дистанционной работе.

Татьяна Пашкина более пессимистична.

"Высока вероятность, что в Украине осенью начнется вторая волна коронавируса, ужесточат карантин и все наметившиеся позитивные тенденции на рынке труда закончатся, – говорит Татьяна Пашкина. – Во многом в этом будут виноваты сами украинцы, легкомысленно относящиеся к карантинным мероприятиям. Но есть надежда и на положительный сценарий".

О том, как изменилась работа во время карантина, смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама