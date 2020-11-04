К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцам

Цены на борщевой набор пока что упали, а хлеб уже подорожал

К Новому году ожидается рост цен на основные виды продуктов – хлеб, муку и овощи. Но с началом ноября начался ценопад на овощи – они стоят значительно дешевле, чем год назад. Гречка и сахар уже подскочили в цене.

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В чем причины и чего ждать дальше разобрался сайт "Сегодня".

Почему растут цены

По последним данным Госслужбы статистики, инфляция в Украине за год составила всего на 2,3%. При этом стоимость хлеба и многих круп за год выросла на порядок (то есть в 10 раз) больше по сравнению с инфляцией.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, главных причин подорожания хлеба и других продуктов две – экономическая и спекулятивная.

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Экономическая – рост зарплат, в среднем по стране на 12% за год (месяц к месяцу). Это могло прибавить к цене, например, хлеба около 4%. Но батоны подорожали на 40%!

"Главная причина роста цен – монополия местных производителей социальных сортов хлеба, круп и отмена государственного регулирования цен на "народные" продукты, – уверен Олег Пендзин. – Стоимость хлеба ныне формируется из видения производителя, какая цена по карману покупателю. Мука, из которой пекут хлеб, за год не подорожала. По бакалее ситуация похожая, за исключением гречки – ее предложение в этом году небольшое из-за отсутствия импорта".

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Почему не подорожали овощи

Радуют нынешние цены на борщовый набор. Они на 25-50% ниже, чем на конец октября-начало ноября прошлого года. Больше всего подешевели лук, свекла и картофель.

В целом корзинка из борщнабора + яблоки подешевела на 23%.

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По словам Олега Пендзина, сезонные рост и снижение цен на овощи у нас имеют место из-за отсутствия достаточного количества оборудованных овощехранилищ и урожайности.

В этом году все овощи и корнеплоды уродили обильно, поэтому и цены упали.

"Мелкие фермеры и частные хозяйства, не имеющие условий для хранения урожая, стремятся продать его побыстрее, пусть дешево. Сейчас предложение овощей намного превышает спрос, конкуренция большая, отсюда и низкие цены практически на весь борщовый набор", – разъяснил Олег Пендзин.

А вот яблоки могли быть в сезон и дешевле. Но польские яблоки – конкуренты украинским – до Украины не доехали. Из-за коронавируса и снижения потока наших трудовых мигрантов, собирать яблоки в Польше оказалось некому, часть урожая пропала.

Чего ждать дальше

Эксперт уверен: уже через месяц цены на овощи вырастут на 20-30% и более. Поэтому тем, кто привык делать запасы, стоит этим заняться, не откладывая.

Повысится и стоимость хлеба, так как цены на зерно нового урожая выше прошлогодних на 20%.

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По прогнозам Олега Пендзина, до конца года мука подорожает на 5-7% (0,7-1 грн/кг), хлеб на 10-12% (2,5-4 грн/кг).

А вот сахар должен подешеветь на 15-20% (2,5-3,5 грн/кг). Хотя его и наварят меньше, – 1,1 млн т против прошлогодних 1,3 млн т.

Но цены обвалят два фактора: рост предложения со стороны свекловодов и высокий, против прошлогоднего, урожай сахарного тростника в мире.

"Украина имеет квоту на импорт сахара-сырца в объеме 350 тыс. т, – уточнил Олег Пендзин. – И если о ней вспомнит Кабмин, то цену сахар удастся не только снизить, но и сдержать".

Почему хлеб вырастет в цене и насколько это обоснованно, смотрите в сюжете

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