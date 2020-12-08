Органические технологии и опыт Олега Кияшко – руководителя Агроинвест Холдинга

Олег Кияшко поделился опытом, какие органические классы препаратов можно эффективно использовать и что используется на предприятии "Сила Природы"

Олег Борисович Кияшко поделился опытом в органических технологиях

В 60-е годы XIX столетия одаренный германский специалист Юстус Либих сформировал ноу-хау, что овощи и фрукты для приобретения превосходных урожаев можно подкармливать составами некоторых химических компонентов. Внедрение минеральных удобрений в сельском хозяйстве на начальном этапе вызвало скачок урожайности во всем мире. Почва была здоровой. И едва ли был заметен ущерб. Вредители не успевали вырабатывать устойчивость и технология распространилась повсеместно, поскольку она считалась революцией в агропромышленности.

Однако к настоящему времени стало известно, что методы земледелия, связанные с бесконтрольным минеральным удобрением почвы, имеют негативные аспекты: деградация почвы и воды, появление проблем со здоровьем у людей, которые работают с "химией", негативное воздействие на полезных насекомых, скот и диких животных. Олег Кияшко рассказал, что именно потому его внимание привлекло органическое земледелие – как технология, которая включает выращивание растений и разведение животных естественными способами. Этот процесс включает использование биологических материалов, избегая всевозможных синтетических веществ для поддержания плодородия почвы и экологического баланса, тем самым сводя к минимуму загрязнение и экологические потери.

Если простыми словами сказать, то органическое земледелие – это метод земледелия, который включает выращивание сельскохозяйственных культур без использования синтетических удобрений и пестицидов. Кроме того, не допускаются генетически измененные организмы.

Олег Кияшко поделился опытом, какие органические классы препаратов можно эффективно использовать и что используется на предприятии "Сила Природы".

Основные удобрительные работы в хозяйстве проводят весной и осенью, используя целый ряд биопрепаратов.

1). Для обогащения почвы азотом применяется препарат Филазонит венгерского производства. Благодаря использованию этого комплексного бактериального биодеструктора в почву не нужно дополнительно вносить азотные удобрения. В состав препарата входит несколько видов бактерий, среди которых – азотофиксирующие. После его внесения бактерии фиксируют азот из воздуха в почве, и впоследствии растения получают нужное его количество.

2). Биологический фунгицид Престоп для борьбы с возбудителями грибковых болезней, среди которых серая гниль (Botrytissp.), Didymella (Mycosphaerella), фузариоз и ризоктониоз. Препарат разрешен для выращивания органических ягод, особенно хорош для клубники и малины, он безопасен для людей, пчел, продукции пчеловодства и природы в целом. Престоп также прошел контроль безопасности в ЕС. Он обеспечивает почву полезными грибами, а если они преобладают, то патогены теряют активность, и их действие уже не причиняет вреда. Грунт оздоравливается, его микрофлора становится оптимально сбалансированной.

3). Для фосформобилизирующего действия используется препарат Райс Пи, который растворяет имеющийся в почве фосфор и делает его биодоступным растению. Также Райс Пи ­ выделяет метаболиты роста, стимулирует развитие корневой системы и имеет пробиотический эффект, заселяясь в ризосфере и вытесняя патогены.

4). Для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями растений в почву вносится биопрепарат Триходермин, в состав которого входят споры, мицелий и продукты метаболизма гриба Trichoderma lignorum.

5). Для обеспечения питания растений используются микоризные грибы. Перед высадкой обязательно замачиваем корни растений в растворе препарата микоризы. Собственно, микоризис – это симбиоз корней и грибов, благодаря чему растение имеет возможность активно развиваться. Микориза получает от растения глюкозу, взамен поставляет ей воду и питательные вещества.

6). Не менее важно, чтобы в почве были органические растительные остатки. Поэтому регулярно вносятся солома, перегнои и т.д.

7). Применяются также гуминовые удобрения, основой которых является бурый уголь. Использование этих удобрений позволяет улучшить обмен веществ растений, которые благодаря этому получают большее количество питательных веществ из почвы.

8). Для профилактики растения обрабатываются Битоксибацилином.

Интересный случай Олег Кияшко упоминает по поводу борьбы с вредителями. На предприятии "Сила Природы" в свое время удалось эффективно побороть нашествие личинки хруща. Эти вредители начали просто выедать корни растений, когда были высажены молодые саженцы малины на месте старого яблоневого сада. Никакие биопрепараты их не останавливали. На этом мог и завершиться пилотный проект органического земледелия. Однако органическое решение было найдено. И тогда заказали в Голландии нематоды, которые заселили в грунт. Сейчас с этим проблем не имеем: небольшое количество нематод помогло существенно снизить уровень вредности хруща.

Большую поддержку в плане знаний и технологий получили от предприятия "Агроэкология" с Полтавщины. Сейчас это крупнейшее в Украине предприятие, которое работает только по технологиям органического земледелия. У них есть школа органического земледелия, где можно получить весьма полезные знания.

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