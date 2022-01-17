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Оплата товара на "Новой почте": как предпринимателям обойтись без РРО

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 15:40
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При определенных условиях фискальный чек может и не выдаваться предпринимателем
Фискальный чек выдается не всегда
Фискальный чек выдается не всегда / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В случае продажи товаров с доставкой через соответствующие службы, предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку. В этом вопросе есть некоторые исключения.

Об этом идет речь в официальном разъяснении Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

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Фискальный чек не требуется

Если покупатель полностью оплатил товар на счет продавца в форме IBAN, то фискальный чек через РРО/ПРРО может не выдаваться. В отправление тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, что и подтверждает стоимость того или иного товара.

РРО/ПРРО не применяется, если перевозчик перечисляет средства продавцу на текущий счет. Касается это ситуаций, когда оформление товара происходит с послеоплатой (наложенный платеж), и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, который и должен выдать фискальный чек на прием наличных или платежной карты.

В качестве примера служит "Новая почта" со своей платежной системой "NovaPay". Предприниматель тогда не применяет РРО, потому что пользуется услугами платежной системы, которая создана, разработана и внедрена компанией "Пост Финанс", входящей в группу компаний "Новая Почта".

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Фискальный чек требуется

Если покупатель оплатил товар с использованием платежных карт, то такая операция (по Закону №265/95 — ВР) расчетная и требует фискальный чек. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т. д.).

Расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, но последний переводит средства не на текущий счет продавца. В таком случае продавец выдает фискальный чек на товар покупателю путем отправки на электронную почту, мобильный телефон и т. д.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей, однако коснулось это не всех.

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Кого коснулись нововведения: предпринимателей, которые находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и в то же время совершают сделки, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

  • Впервые ФЛП будет обязан заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.
  • Второй раз уплата штрафа составит 150% стоимости проданной с нарушением продукции.

ФОПы, работающие в селе, освобождаются от обязательного применения РРО.

Пытаясь скрыть свои доходы, предприниматели делают невозможным расчет терминалом, объясняя покупателям, что он просто не работает.

Раньше мы также писали, в каких случаях интернет-магазинам придется использовать РРО или ПРРО. Здесь также есть исключения.

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