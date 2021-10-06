Оператору "Северного потока – 2" Германия пригрозила немедленным разбирательством

Газопровод должен соответствовать всем нормам и законам Европейского Союза – Федеральное сетевое ведомство проверит его

Немецкий регулятор проверит, будут ли выполнены и соблюдены все предписания при эксплуатации первой ветки трубопровода / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило компании Nord Stream 2 AG "немедленным разбирательством", если оператор "Северного потока – 2" не сможет подтвердить, что газопровод соответствует всем требованиям законодательства Евросоюза.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", – заявил собеседник агентства.

По его словам, это касается вопросов интеграции инфраструктуры в рынок Германии и недискриминационного доступа к сети.

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Поскольку оператор газопровода неоднократно заявлял, что все технические условия для запуска "Северного потока – 2" выполнены и в ближайшее время первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию. Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG передать полные сведения, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания. Кроме того, оператор должен при необходимости привести доказательства, что все правила соблюдены.

Когда могут сертифицировать "Северный поток – 2"

Как заявляла представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, одобрить сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2" могут в течение двух месяцев, затем процедура может быть продлена.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что обязательным условием для сертификации "Северного потока – 2" является разблокирование доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины.

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Тем временем кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что газопровод "Северный поток – 2" необходимо ввести в эксплуатацию. В то же время должны учитываться интересы Украины.