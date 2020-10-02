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Операционным директором ДТЭК Энерго назначен Ильдар Салеев

2 октября, 08:53

Инна Бабур Инна Бабур

Он будет отвечать за весь производственный блок ДТЭК Энерго

На пост операционного директора ДТЭК Энерго назначили Ильдара Салеева. Его ключевыми задачами на должности станут обеспечение операционной эффективности компании и реализация стратегии бизнеса в условиях работы на новом энергорынке. До прихода в компанию Ильдар возглавлял ПРАО "ДМЗ" ("Донецксталь").

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В новой должности Ильдар Салеев будет отвечать за весь производственный блок ДТЭК Энерго: добычу угля, генерацию электроэнергии, логистику, закупки и повышение операционной эффективности.

В круг его обязанностей будут входить реализация производственной стратегии компании, эффективность бизнес-процессов, повышение безопасности труда, управление производственными рисками (экология, аварийность и прочее). На этой должности Ильдар Салеев сменит Тоомаса Нийнемяэ, который принял решение продолжить карьеру за пределами ДТЭК.

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Ильдар начинал свою трудовую карьеру в ДТЭК руководителем инвестиционного направления, далее расширял управленческий опыт в компаниях SCM – Corum Group и Метинвест Холдинг.

"Украинская тепловая генерация и угледобыча сегодня испытывают трудности, но это не снимает с нас стратегическую задачу – обеспечивать свой вклад в энергетическую независимость страны. Ильдар – опытный руководитель и технический эксперт высокого уровня. Он обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом для реализации стоящих перед ним задач", – отметил Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

"Назначение на эту должность воспринимаю как высокую оценку моих профессиональных достижений и как большой кредит доверия. С радостью возвращаюсь в компанию, в которой начинал свою трудовую карьеру. В условиях работы нового энергорынка и кризиса в отрасли ключевые приоритеты ДТЭК Энерго – это повышение эффективности бизнеса и адаптация производств тепловой генерации и угледобывающих предприятий к текущим реалиям", – прокомментировал свое назначение Ильдар Салеев.

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