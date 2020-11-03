ОПЕК шлет России сигнал: новая волна пандемии может снова обрушить цену нефти

Ситуация на нефтяных рынках очень рискованная, говорит министр энергетики Алжира

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире.

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Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Выступая на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента, Аттар заметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной.

"Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть", – добавил Аттар.

По его словам, на заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+ 17 ноября должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов за баррель.

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Напомним, что Россия входит в картель ОПЕК+ (14% мировой добычи нефти), поэтому выполняет решения Организации стран-экспортеров нефти по сокращению добычи "черного золота". С начала 2020 года поставки российской нефти за рубеж снизились на 12,5%, (до 195 млн тонн), кроме того за 10 месяцев года средняя цена барреля российской нефти марки Urals упала на треть с лишним, поэтому Россия несет миллиардные потери.

Например, в мае 2020-го по сравнению с маем прошлого года экспорт российской нефти в денежном выражении сократился в 2,7 раза.

Также напомним, что в апреле 2020-го первая волна коронавируса сбила цену нефти до минусовых значений:

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